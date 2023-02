"Solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti del gruppo Gedi in sciopero. L’art 41 della Cost afferma che l’iniziativa privata è libera, ma che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Così, l’informazione non può piegarsi a mere logiche di mercato, è democrazia". Lo scrive su Twitter Peppe Provenzano, vicesegretario del PD.