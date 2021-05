Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano ha pubblicato il seguente post Facebook:

"Silvia Farci. Dirigente. Sarda di nascita, trentina d’adozione. Candidata in Fratelli d’Italia. Meloniana accanita.

A ottobre 2020 è tra le promotrici del circolo trentino Donna Coraggio, ispirato proprio alla Meloni. Ne diviene presidente.

Perché ne parlo? Perché ho due minuti liberi. E perché sono affascinato dall’equilibrio granitici e dalla squisita democrazia di questa simpatica balilla contemporanea. Leggiamo insieme alcune sue sobrie affermazioni, raccolte dal buon Leonardo Cecchi:

“Sono delusa dai palestinesi che hanno lanciato 1600 missili su Israele e neanche 1 a Palazzo Chigi".

Oppure:

"Il nostro PDR Mattarella, da buon siciliano, non vede, non sente e non c’era. E se c’era dormiva".

Bello, no? La cosa straordinaria è che i meloniani, quando poi gli dici che hanno una classe dirigente spesso impresentabile, si arrabbiano pure.

Eia eia alalà!".