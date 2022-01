Andrea Scanzi ha pubblicato il seguente post Facebook:

"D’Alema ha detto l’ovvio, ma in Italia anche l’ovvio crea sconquassi. Riassumiamo. Durante il brindisi di fine anno via Zoom con i colleghi di Articolo 21, D’Alema dice: "La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che è guarita da sola". Ovviamente la malattia di cui parla è il renzismo. Secondo D’Alema il Pd è guarito, quindi lui e gli altri (Bersani, Speranza, etc) possono rientrare nella “Ditta”.

Ora: D’Alema dice una cosa vera (e ovvia) e una cosa falsa. Quella vera, e ovvia, è che il renzismo sia una “malattia”. Forse la peggiore malattia della politica italiana degli ultimi anni dopo il berlusconismo, di cui peraltro è una variante persino più subdola. Nulla è politicamente peggiore di Renzi: neanche Salvini, neanche Meloni. Ed è sempre stato così. Sempre.

Ma la malattia non “è guarita da sola”, perché nel Pd c’è ancora. Lo dimostrano le reazioni violente alle parole di D’Alema non solo di quel che resta di Renzi e dei Rosato, ma anche e soprattutto di chi è ancora dentro il Pd: i Marcucci, i Sensi. Gente così. Il Pd è guarito dalla malattia mefitica del renzismo se si pensa a Letta, a Provenzano, a Boccia. Ma non sono tutti così nel Pd, che è ancora pieno di renziani dentro il Parlamento ma pure nelle realtà comunali, provinciali e regionali (basta pensare alla mia povera e splendida Toscana).

Quindi, esimio D’Alema: il renzismo è una malattia mortale, e noi lo dicevamo anche quando i più volevano far passare la prima Boschi che passava per Tina Anselmi (poveri noi), ma la malattia “è guarita da sola” nel paese. Non per nulla, nel mondo reale, a votare ancora Renzi restano giusto tre tromboni morti su Twitter e quattro casi umani sui giornali. Ma nel Pd, certo migliorato oltremodo rispetto all’orrore degli anni 2014/2018, la malattia circola ancora. Non dico come Omicron, ma quasi. E il vaccino tarda a fare effetto sino in fondo.

La battaglia per creare il “campo progressista” di cui parla Bersani sarà ancora lunga. Inutile farsi illusioni".