"'Se, ipotesi davvero remota, dovesse vincere Gualtieri'. E questo voleva fare l’assessore alla cultura. Di Roma. Tu al massimo puoi fare il cercacaccole alla Sagra del Baccello Smembrato di Ponte a Poppi, bischero! Questi giuggioloni sono davvero meravigliosi. Daje Vit". Lo ha scritto su Facebook Andrea Scanzi, che ironizza così sulla sconfitta di Sgarbi con la lista Michetti.

In un precedente post il giornalista non ci va leggero: "Qui stava cercando un voto, almeno uno, ma non ha trovato neanche quello. Uno dei più grandi perdenti mosci nella storia dell’uomo. Le perde tutte, sempre. E ogni volta con un commovente surplus di ridicolo. Più che un uomo, un reduce di se stesso. Ha meno voti del poro schifoso, meno credibilità del Gengio della Rassinata e meno futuribilità di un dromedario in Islanda. Una prece. Daje Vitto’!".