"Quello che fa Renzenda non interessa mai granché, ma visto che per settimane ce l’hanno menata con la grande impresa a Roma di uno che le perde tutte e su scala nazionale ha meno voti di Tabacci, vi faccio notare che Renzenda (come aveva preannunciato) rinuncerà al suo posto di consigliere comunale a Roma. E la stessa cosa la farà Michetti.

Quindi Renzenda e Michetti vi hanno chiesto il voto per governare Roma, ma una volta sconfitti se ne sono fregati di Roma. E hanno rinunciato al loro posto, proprio come dei Borgonzoni qualsiasi. Torneranno al loro lavoro, che peraltro non so quale sia (colpa mia) nel caso di Michetti. Quanto a Renzenda, lui dice che continuerà a fare l’europarlamentare, ma in realtà proseguirà a imperversare in tivù facendo l’ispettore Callaghan dei poveri (pardon dei ricchi).

Chiedere il voto dei romani per poi fregarsene delle sorti di Roma. Alti livelli. Sarà contento chi li ha votati!".