"È stato un piacere, ieri ad Arezzo, presentare il libro “Senza paura” di Alessandro Zan. C’era tanta gente e tutta interessata. Poi Zan è dovuto scappare prima di cena, ma ci siamo almeno concessi un generoso aperitivo nella splendida Piazza Grande.

Non avevo mai visto Alessandro dal vivo. Lo avevo “solo” intervistato qui su Facebook e incrociato in collegamento in tivù. È un uomo divertente e piacevolissimo, che crede nelle battaglie che combatte. E la battaglia per il ddl Zan è sacrosanta. Chiunque si metterà di traverso dovrà solo vergognarsi.

Buona battaglia e alla prossima, Alessandro!".