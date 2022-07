"Nessuno può insinuare che il gesto di Conte sia avvenuto su input russo senza prima esibire le prove. Diffidavo delle teorie dei complotti quando erano promosse dai 5 stelle, ne diffido anche ora che si ritorcono contro di loro. E tuttavia, un fatto e' certo, testimoniato dal giubilo di Medvedev, dall'allarme lanciato dall'Europa, da diverse ricostruzioni apparse sulla stampa internazionale: a Mosca festeggiano la crisi di governo provocata da Conte e dai suoi". Così, su Facebook, il sottosegretario Iv all'Interno Ivan Scalfarotto. "E del resto - riprende - perché non dovrebbero? Come ha giustamente osservato oggi El Pais, 'Draghi è l'ultima frontiera morale dell'opposizione europea a Putin'. Che qualcuno lo abbia tolto da Palazzo Chigi è oggettivamente un favore per i russi, si tratta di una semplice constatazione".