"Oggi 50 anni dalla sentenza #RoeVWade, con la quale la Corte Suprema garantì alle donne in tutti gli Stati USA il diritto all’aborto. Un diritto oggi messo gravemente in pericolo, a dimostrazione che i diritti non basta conquistarli: bisogna impegnarsi a fondo per conservarli". Lo scrive su Twitter Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva.