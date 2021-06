“Il sindaco Sala si accorge che l’accordo Euronext rischia di svendere un’eccellenza e un asset fondamentale della nazione come la Borsa di Milano. Ben svegliato. Fratelli d’Italia lo aveva detto per tempo nel silenzio assordante dei suoi soci Pd e M5S”.



Lo scrive su Twitter la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, Coordinatore regionale di FdI in Lombardia.