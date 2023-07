"Sulla vicenda #Santanchè non si può confondere il garantismo con la mancanza di valutazione dei comportamenti di chi sta al Governo. Non sapere spiegare perché il Tfr non venga pagato, perchè la cassa integrazione sia stata usata in modo scorretto e via dicendo è un fatto molto grave. ©: il comportamento di un membro di Governo deve essere eticamente appropriato, all’altezza dell’incarico che ricopre. La Ministra rappresenta l’Italia e, per quanto penalmente innocente, a oggi per noi dovrebbe valutare un passo indietro" scrive la pagina ufficiale di Azione.