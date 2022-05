"Auguri a tutti gli #infermieri d’Italia, figure fondamentali nella presa in carico e nella cura dei pazienti. In questi 3 anni di pandemia hanno lottato in prima linea per salvare le nostre vite, mettendo a rischio le proprie". Lo scrive su Twitter Beatrice Lorenzin,

Auguri a tutti gli #infermieri d’Italia, figure fondamentali nella presa in carico e nella cura dei pazienti. In questi 3 anni di pandemia hanno lottato in prima linea per salvare le nostre vite, mettendo a rischio le proprie. ⬇️ @FNInfermieri @OPI_BAT — Beatrice Lorenzin (@BeaLorenzin) May 12, 2022