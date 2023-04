"Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza salute. La nostra sanità pubblica è un paziente in codice rosso che attende sopra una barella che la politica presti finalmente soccorso. E invece questo governo continua a non investire in sanità, destinando prima in legge di bilancio ed ora nel Def solo briciole, creando una situazione per cui chi può pagare si cura e gli altri devono aspettare". Lo afferma la vicepresidente del Senato del M5s Mariolina Castellone in un post su Facebook.