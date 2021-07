"Superate le 100.000 firme raccolte per i #referendumgiustizia. È un grandioso segnale di cambiamento e voglia di giustizia. Grazie a tutti gli italiani che oggi hanno impegnato 10 minuti della loro giornata per il Futuro del nostro Paese. E da domani si potrà firmare, con calma e al fresco, in tutti i Comuni italiani. Puntiamo a raccogliere più di 1 milione di firme! Ringrazio gli amici del Partito Radicale per lo sforzo comune, i tantissimi avvocati che (gratuitamente) stanno autenticando le firme ai gazebo, Forza Italia, l’Udc e tutti i partiti, movimenti, associazioni e personalità che hanno annunciato l’adesione alla raccolta firme" questo il bilancio fatto su Facebook dal leader della Lega Matteo Salvini