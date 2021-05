"Coimbra, Portogallo. Grazie agli amici di CHEGA di André Ventura per l'accoglienza: la Lega partendo dal basso è diventata la prima forza politica in Italia, vi auguriamo la stessa fortuna, nel nome di lavoro, famiglia, sicurezza e libertà, orgogliosi delle nostre radici cristiane, contro l'estremismo islamico e contro l'immigrazione clandestina incontrollata. In Europa le forze di centrodestra sono divise in tre. La mia ambizione è mettere insieme il meglio di queste tre famiglie per contrastare socialisti e comunisti. Insieme si vince, uniti si vince" lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini