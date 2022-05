Dopo l'annuncio di ieri di un viaggio del leader della Lega in Russia, per parlare con il presidente russo Vladimir Putin e il tentennamento di oggi, in cui Matteo Salvini ha dichiarato che non ha certezze, dal suo profilo Twitter il leader di Azione Carlo Calenda ha risposto a tono al segretario del Carroccio: "“Non ho certezze”. Ecco Matteo Salvini, allora piantala di dire cazzate, perché la guerra è una cosa seria e drammatica. Quindi vai a baciare il caciocavallo, saluta le mucche sulla spiaggia e lascia lavorare gli adulti. Grazie".