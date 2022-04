"Consigliere regionale del PD delle Marche (signor Mangialardi) pacifista e solidale, che posta su Instagram me e Marine a testa in giù, e magari oggi sarà in piazza con la bandiera della pace... Buona festa della Liberazione da guerra, violenza e cretini. #25aprile". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, segretario della Lega.

