“Un passo decisivo per la costruzione dell’Europa sociale. E la Repubblica fondata sul lavoro non può rimanere indietro”. Lo scrive su Twitter Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd, commentando l’accordo raggiunto in sede europea sulla direttiva Ue per il salario minimo.

E la Repubblica fondata sul lavoro non può rimanere indietro. https://t.co/lqiMaCQ6us — Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) June 7, 2022