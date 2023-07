"Il governo sta calpestando il diritto delle opposizioni di portare in aula una proposta unitaria su cui convergono tutte le forze di minoranza e allo stesso tempo calpesta i diritti dei lavoratori di avere un salario minimo dignitoso. Su questo ha pienamente ragione Elsa Fornero quando, sottolineando la necessità di un salario minimo, mette in luce tutta l’ipocrisia di questo governo che per calcoli elettorali e per non apparire a traino delle opposizioni sta impedendo il voto: la maggioranza sta trasformando questo scontro in una battaglia per la democrazia oltre che per una misura giusta e doverosa che hanno tutti i paesi del G7".

Lo scrive su Twitter Riccardo Magi, segretario di Più Europa.