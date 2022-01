Ettore Rosato, esponente quota Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet:

"Se non riparte la scuola in presenza non riparte il Paese. L’auspicio è che nel confronto con le regioni si decida per limitare la #dad a casi estremi e non vaccinati. La via per garantire lezioni in sicurezza esiste sono i #vaccini. I nostri giovani hanno già pagato abbastanza".