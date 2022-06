Ettore Rosato, esponente quota Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet:

"Il pane è un diritto di tutti. Chi se lo può guadagnare lavorando ha il dovere di farlo, chi, per qualche motivo, non può, ha diritto all’aiuto dello Stato. Poi c’è chi, come #Conte, strumentalizza i diritti e cancella i doveri. E il pane diventa merce di scambio per il voto".