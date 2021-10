Ettore Rosato, esponente quota Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet:

"C’è chi paga a caro prezzo una gestione “leggera” dell’emergenza #Covid: in UK senza mascherine e pass casi e morti in aumento, Russia con pochi vaccinati sospende attività produttive, Lituania torna in lockdown. Noi con #greenpass lavoriamo, viaggiamo,vediamo amici ….".