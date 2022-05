Buon primo maggio a tutte le lavoratrici e ai lavoratori, con riconoscenza per le battaglie fatte per i diritti dei lavoratori dai nostri padri, dai nostri nonni; con il pensiero a quello che rimane da fare, a partire dal fermare le quotidiane tragedie per la mancanza di sicurezza sul lavoro; con un grande sentimento di vicinanza per chi il lavoro lo ha dovuto lasciare per imbracciare un’arma e difendere il suo Paese dall’invasore.

Così sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato