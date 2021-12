Ettore Rosato, esponente quota Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet:

"A chi si chiede che strada voglia intraprendere il #PD e con quali alleanze consiglio soffermarsi su parole di Conte “Ringrazio Letta ma ho molto da fare per l'M5S” Credo non ci sia nulla da aggiungere e poco da sperare. P.S. Conte non si è candidato perché ha paura di perdere".