"Con gli alleati del centrodestra stiamo scegliendo i candidati migliori per le amministrative in autunno. Siamo tutti d’accordo anche in questo vertice: sceglieremo donne e uomini capaci di vincere e di portare il buon governo nelle città che non l’hanno ancora conosciuto!". Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli di Forza Italia.

