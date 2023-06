"Non sarò al Pride perché accompagno Viola a prendere un premio per la sua attività sulla prevenzione del tumore al seno. Sarei altrimenti andato anche se l’ultima volta sono stato contestato da (pochi) attivisti pro GPA. Chi è contrario alla GPA, praticata peraltro soprattutto da coppie eterosessuali, non deve essere trattato da omofobo. Essere favorevole ai diritti - matrimonio e adozione - non vuol dire non tenere in conto accanto ai legittimi desideri di maternità/paternità i diritti di madri naturali e bambini". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.