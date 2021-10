"Con Massimiliano Umberti Presidente IV Municipio questo pomeriggio ho visitato il centro anziani a Tiburtino III. Questi centri sono una realtà importantissima e una grande ricchezza per la nostra città. Il primo impegno che prendo è quello di riaprire tutti i centri anziani di Roma che sono ancora chiusi per la pandemia, ovviamente rispettando tutte le precauzioni di sicurezza. Ma non basta riaprirli, vogliamo sostenerli e rafforzarli! Abbiamo da poco celebrato la scomparsa di Luigi Petroselli che ha puntato molto della sua azione sui quartieri e per noi è un grande esempio da seguire. Per questo vogliamo dedicare molta attenzione ai quartieri, mettendoli al centro della nostra azione politica, e avere un dialogo continuo con tutte le romane e i romani. Avevamo detto che saremmo ripartiti dalle periferie per rimanerci, ed eccoci qui. Si riparte tutti insieme!".

Cosi su Facebook il neo-sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi in visita, assieme al presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, presso il centro anziani al Tiburtino III.