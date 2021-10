"È stato un vero piacere per me incontrare oggi in Campidoglio il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. È stata l'occasione per confrontarci subito su come lavorare insieme per la ripartenza di Roma. C'è piena sintonia attorno a una visione comune di sviluppo e rilancio della Capitale orientata alla sostenibilità ambientale, all’innovazione, alla creazione di lavoro, all’inclusione e alla riduzione delle diseguaglianze, alla semplificazione.

Intorno a questi obiettivi condivisi realizzeremo un grande Patto per Roma, che porteremo avanti insieme, su tanti temi fondamentali come ad esempio la gestione comune del Tevere, la mobilità sostenibile, il nuovo Technopole, il sostegno alle imprese, l’economia circolare, le politiche socio-sanitarie di prossimità e il welfare, la casa, le politiche attive del lavoro e la formazione. Lavoreremo per attuare gli investimenti e raggiungere gli obiettivi del PNRR e per cogliere al meglio l’opportunità del Giubileo. Miglioreremo la governance a partire dallo spostamento di alcune funzioni amministrative a Roma Capitale.

Il Patto per la rinascita della Capitale insieme alla Regione Lazio è una grande opportunità per il rilancio della Capitale, per il miglioramento della vita delle romane e dei romani e per tutto il Paese: perché se riparte Roma, riparte l'Italia!".

Lo ha scritto su Facebook Roberto Gualtieri, nuovo sindaco di Roma.