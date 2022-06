"A Roma siamo allo sbando: dai 5Stelle al Pd siamo passati dalla padella alla brace. Il cibo per la brace non manca: cinghiali, gabbiani e pantegane. Purtroppo è cibo di pessima qualità, che fotografa il degrado in cui è sprofondata la città".

Così, in una nota sui social, il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni.

"Occorre cambiare subito il cuoco a partire dalla guida della Regione Lazio, Zingaretti in 10 anni non ha fatto nulla per il ciclo dei rifiuti. Cambiare si può e si deve! Quando andate a votare per la Regione, votate per il buon governo del Centrodestra!" ha aggiunto e concluso.