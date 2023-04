"II 16 aprile 1973 morivano i fratelli Mattei, Stefano e Virgilio, in quello che passò alla storia come il "Rogo di Primavalle". Un sacrificio simbolo dell'odio politico, che ci rammenta la necessità di superarlo e di rendere condiviso il loro ricordo. Noi non dimentichiamo!". Lo scrive su Twitter Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.