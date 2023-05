"Valorizzare il ruolo del capo del Governo è da sempre un impegno elettorale dell’Ulivo, del Pd, della destra. Dire di no oggi solo perché non siamo noi a palazzo Chigi sarebbe meschino. Quando noi abbiamo fatto le riforme ci hanno fatto una guerra vigliacca pensando a buttar giù il Governo e non all’interesse delle Istituzioni. Noi siamo diversi. E dunque oggi noi non faremo alla destra ciò che la destra ha fatto a noi. Dunque se le riforme saranno vere e serie, voteremo a favore". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, riportando la sua intervista a 'La Stampa'.