"Sulle #riforme la nostra posizione è chiara: no all'indebolimento di Parlamento e Presidente della Repubblica. I pieni poteri non esistono da nessuna parte. Piuttosto favoriamo la partecipazione rafforzando lo strumento dei referendum. Allargare la democrazia, non restringerla". Lo scrive su Twitter Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente nazionale Pd.