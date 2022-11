"A 25 anni dal Patto di Stabilità e Crescita, e a 10 anni dal Fiscal Compact, questa settimana in Europa si entra nel vivo della riforma delle regole fiscali per i prossimi decenni. Speriamo in Italia riceva almeno la metà dell’attenzione riservata a contanti, “il”/ “la” o i rave". Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Italia Viva-Azione.