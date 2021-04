"Io ho firmato e messo il mio nome alla petizione della Lega per l'abolizione del coprifuoco. Domani in aula si voterà l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per la sua abolizione. Mi auguro e mi aspetto coerenza da parte della Lega". Lo ha dichiarato su Twitter Lino Ricchiuti, dirigente e vice responsabile nazionale dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d'Italia.