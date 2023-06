"Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di @forza_italia al Presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del Governo. Augurando buon lavoro a Francesco ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. #ForzaItalia, Forza di Buongoverno". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo la vittoria di Francesco Roberti alle elezioni regionali in Molise.

