"48 milioni di euro in tre anni finiti nelle tasche sbagliate: è il dato clamoroso diffuso oggi dai carabinieri su chi ha percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. E grazie alla maxi operazione di oggi sono stati scoperti 2500 percettori irregolari e tra di loro ci sono anche camorristi, parcheggiatori abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero. Draghi persevera nell'errore e continua a sostenere il rdc e lo ha rifinanziato in manovra. Fratelli d'Italia non ha mai votato questa follia targata M5S-Pd e continuerà a sostenere l’abolizione di questa misura insensata, che mette sullo stesso piano dell’assistenza chi può lavorare e chi non può farlo e finisce nelle mani di chi non ne ha diritto".