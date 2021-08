Luigi Marattin, Presidente della Commissione Finanze della Camera e deputato di Italia Viva, si è così espresso su Twitter.

"Abolire il Rdc e contemporaneamente sostituirlo con uno strumento migliore, o cambiarlo radicalmente lasciandolo formalmente in vigore portano allo stesso identico punto: uno strumento nuovo, che si chiami come volete ma che funzioni meglio. Il resto sono chiacchiere per tifosi".

E ancora. "Nei prossimi mesi la lotta sarà tra chi preferisce la prima strada o la seconda (oltre ovviamente al mantenimento o meno del brand Rdc), per poter dichiarare vittoria a favore di social. Io preferirei concentrarmi sul punto di arrivo: quale strumento o mix di strumenti".