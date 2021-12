"Sono sconvolta dalle immagini che arrivano da Ravanusa. Una tragedia che lascia attoniti. Prego per le vittime e per i dispersi e rivolgo un ringraziamento infinito ai soccorritori che non hanno smesso un attimo di scavare tra le macerie, riuscendo ad estrarre vive due donne". Così su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.