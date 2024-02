"Domani, mercoledì 7 febbraio alle 18:30, faremo un presidio democratico sotto la Rai in viale Mazzini a Roma per difendere l'indipendenza del servizio pubblico, la libertà di stampa e il diritto delle cittadine e dei cittadini a una corretta informazione. La misura è colma. Basta con Tele-Meloni e con una Rai svilita a essere portavoce del governo. Basta con gli attacchi del governo alla stampa, al giornalismo d'inchiesta, ai singoli giornalisti che fanno domande scomode, ale testate che vengono considerate disallineate". A dirlo in un video sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Abbiamo visto qualche giorno fa - aggiunge - il primo Tg nazionale aprire con una notizia, ancora prima del discorso del presiodente Mattarella, che diceva: "1000 euro agli anziani, si vota l'8 e il 9 giugno". Sembrava un manifestao elettorale di FdI, mancava solamente il simbolo. Noi non ci stiamo perché la Rai è di tutte e di tutti".

"Lo sappiamo che non ogni male nasce con questo governo, ma mai si era vista la Rai ridotta a megafono della propaganda governativa. Siccome noi crediamo che la qualità della democrazia dipenda anche dalla qualità, dalla libertà, dall'indipendenza e dal pluralismo dell'informazione, vi aspettiamo domani", ha concluso Schlein.