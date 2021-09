"Se un sindaco in carica, per strappare un po’ di consenso, arriva al punto di cinguettare con l’odiato predecessore, cui aveva sventolato le arance in faccia, vuol dire che è proprio alla frutta. (Per restare in tema). #Elezioniamministrative #Raggi". Così su Twitter Patrizia Prestipino, deputata del Partito Democratico.

Se un sindaco in carica, per strappare un po’ di consenso, arriva al punto di cinguettare con l’odiato predecessore, cui aveva sventolato le arance in faccia, vuol dire che è proprio alla frutta. (Per restare in tema)️#elezioniamministrative2021 #Raggi — Patrizia Prestipino (@patriziaprestip) September 24, 2021