"Stiamo distribuendo 55 pacchi con generi alimentari agli ospiti dei nostri cohousing. Sono persone anziane, persone senza dimora e giovani neomaggiorenni che hanno bisogno di un sostegno.

Ogni pacco contiene 25 kg di prodotti della Coldiretti Lazio, che ringrazio. I nostri ospiti riceveranno così pasta, olio, zucchero, latte, farina, legumi, passata di pomodoro e altri prodotti alimentari, frutto di una sinergia che rappresenta un segnale importante, un segno di attenzione e vicinanza da parte chi opera sul nostro territorio, in sinergia con l’Amministrazione, per il bene comune.

In questi mesi a Roma abbiamo messo in campo diverse misure per aiutare chi aveva bisogno. Abbiamo distribuito pacchi con generi alimentari e beni di prima necessità a singoli e famiglie di tutta la città, abbiamo fatto arrivare nelle case la Carta Spesa Roma per sostenere l’acquisto diretto alla spesa e abbiamo voluto con forza avviare il microcredito sociale e d’impresa per chi altrimenti, non potendo dare garanzie alle banche, non avrebbe potuto avere accesso ad alcun finanziamento.

Sono azioni fondamentali soprattutto nel momento delicato che stiamo attraversando e come Amministrazione continuiamo con forza a promuoverle, sostenerle e valorizzarle.

Sono iniziative di grande valore, che fanno bene alla nostra Comunità. Ringrazio anche l’assessora Veronica Mammì, il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e tutti coloro che hanno fatto sì che i sostegni arrivassero a chi ne aveva bisogno" lo ha spiegato il sindaco di Roma Virginia Raggi sulle proprie pagine social