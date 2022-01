"Alla fine di questa lunga settimana, poche considerazione a caldo. La prima: alla fine l'elezione di Mattarella mette in sicurezza le istituzioni, con una personalità capace, competente ed equilibrata al Quirinale. È il risultato che avremmo voluto? Direi di no. Anzi, il primo a non volere che finisse così era proprio Mattarella, che infatti ha accettato solo su pressione di tutti, per evitare una situazione difficile per il Paese. Potevamo eleggere un Presidente diverso, assecondando anche il volere dello stesso Mattarella? Forse sì, ma serviva capacità di dialogo, di sintesi, insomma capacità politica, che non c'è stata". Così su Facebook Giovanni Toti, governatore della Liguria.