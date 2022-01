"Io sono per Berlusconi piano A, B, C... Ma Enrico Rossi, uomo delle istituzioni e presidente della regione Toscana, non può dire che Pier Ferdinando rappresenterebbe 'il trionfo postumo della peggiore Dc'. Francamente valuteró un’azione legale come fondazione Dc". Lo scrive sui social il deputato di Forza Italia, Gianfranco Rotondi.