"Spero che questo spettacolo indegno, con un Parlamento e tutte le Regioni bloccati per una settimana (se basterà) mentre c'è una pandemia in corso, sta per scoppiare una guerra ai confini dell'Europa, il rincaro delle bollette e delle materie prime sta ammazzando imprese e famiglie, sia la pietra tombale di questo metodo di elezione indiretta affidata a presunti saggi e illuminati che ne saprebbero più del popolo, e che il prossimo Presidente lo possano scegliere i cittadini in un confronto trasparente, aperto, civile e democratico. Senza giochi di palazzo". Lo scrive su Facebook il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, grande elettore del presidente della Repubblica.