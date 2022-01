"Il nostro Presidente Giuseppe Conte lo ha detto fin dall’inizio delle trattative: è il momento di eleggere una donna come Presidente della Repubblica. Può essere un passaggio storico, una straordinaria innovazione del nostro sistema politico. Adesso l’idea del Movimento 5 Stelle ha convinto anche le altre forze politiche. Quando abbiamo parlato di donne non abbiamo mai pensato ad una “etichetta” generica, ma a profili di grande qualità, di straordinaria esperienza, di spiccata autorevolezza e soprattutto in grado di rappresentare, senza distinzioni, tutti i cittadini del Paese.

Alcuni dei nomi individuati dal M5S sono stati portati subito sui tavoli delle trattative, a dimostrazione che per noi il riferimento al profilo femminile non è retorico, ma concreto e convinto. Nelle prossime ore si lavorerà perché questa idea abbia un nome e un volto. Un nome e un volto femminile per la prima volta nella storia della nostra Repubblica. È il momento, insomma. È il momento per l’Italia di eleggere una donna presidente". Così il Movimento 5 Stelle su Facebook.