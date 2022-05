Lia Quartapelle, esponente quota PD, ha pubblicato il seguente tweet:

"I colleghi ucraini ci hanno portato alle fosse comuni. Sono stati rinvenuti i resti di 173 persone, il 95% con segni di torture. Non si può immaginare l'orrore consumato in questa cittadina dove tanti stanno tornando per cercare di risistemare quel che si può".