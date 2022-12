“Da quando è iniziata l'inchiesta Qatargate, contrariamente a quanto scritto falsamente su alcuni quotidiani e testate online, non sono mai stato citato in articoli da parte del giornale belga Le Soir, men che meno come amico di un determinato Paese. Nè sono stato indicato da alcuno come recettore di regali, come emerge chiaramente dai resoconti degli interrogatori. Perciò ho dato mandato a un legale di querelare chi dovesse accostare impropriamente il mio nome alla vicenda, a tutela della mia onorabilità e del mio lavoro”. Lo scrive su Twitter l’europarlamentare del Pd, Brando Benifei.