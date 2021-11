In merito alla possibilità di una discesa in campo in politica da parte di Fedez, Andrea Scanzi ha pubblicato il seguente post Facebook:

"Per me Fedez vi sta trollando tutti, da mago di marketing e comunicazione qual è, e non ci pensa neanche a candidarsi. Oltretutto, conoscendolo un po’, credo che lui e la politica politicante siano proprio due mondi paralleli. Un conto è impegnarsi da cittadino qualsiasi (benché famoso) e un altro è stare nei palazzi quasi sempre mefitici della politica. Fedez durerebbe sei secondi.

Trovo però mitologico che in tanti, ora, gridino e scrivano cose tipo “no Fedez no, sarebbe ridicolo”. Ho perfino letto berlusconiani di peso dire “basta con nani e ballerine”. E lo dicono loro, che i nani e le ballerine li votano e riveriscono da decenni. Che gentaglia ridicola!

Ma il discorso, qui, va allargato a tutti gli italiani. C’è gente che ha votato e vota Berlusconi, Gasparri, Santanché, Pillon, Renzi, Scalfarotto, Calderoli, Borghezio, La Russa, Salvini, Donzelli, Anzaldi, Razzi, Meloni, Nobili, Cunial, Paragone, Barillari, De Luca, Sgarbi, Capezzone, Donato, Quagliariello, Borghi eccetera eccetera eccetera.

Da decenni, fatte salve sporadiche e meritorie eccezioni, il Parlamento italiano è svilito. Sputtanato. Violentato. Ridicolizzato e non di rado ridotto a latrina giudiziaria e morale. Non c’è nessun paese europeo, negli ultimi trent’anni, che abbia ingoiato la rumenta politica che ha ingoiato l’Italia".