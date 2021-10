"Si dicono di sinistra e poi offendono i portuali di Trieste, fanno sorrisini, li irridono per come parlano. Ma ve lo dico da tempo: a questi 'signori' la common people e la democrazia fanno schifo. Sognano un sistema tipo Sanremo: con la loro "giuria di qualità" che decide tutto". Così su Facebook Daniele Capezzone, giornalista de La Verità, commentando lo sciopero indetto dai Portuali di Trieste che chiedono l'abolizione del Green Pass per il lavoro.