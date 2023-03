"Per mesi si è parlato del presunto buco di bilancio del Superbonus, che non esiste. Ora vorremmo sapere a quanto ammonta il buco di bilancio generato da questo governo per l'incapacità di spendere i soldi del Pnrr che faticosamente abbiamo ottenuto in Europa". Lo scrive su Twitter il senatore M5S, Stefano Patuanelli.