"In dieci mesi il governo #Meloni ha approvato una dozzina di condoni, ha alzato il tetto per i contanti e varato una riforma fiscale piena di regali per gli evasori. Tutte scelte che vanno in direzione opposta rispetto agli obiettivi di riduzione dell’#evasione previsti dal #PNRR. Che fare? Semplice: con la revisione del Piano si modificano gli obiettivi, giustificando questa scelta con motivazioni inconsistenti e risibili. E confermando che con questo governo chi non paga le tasse può dormire tra due guanciali". Lo scrive su Twitter Antonio Misiani, senatore e responsabile economia, finanze, imprese e infrastrutture nella Segreteria nazionale PD.

